Réouverture du parc Astérix : entre mesures sanitaires et retour des sensations fortes

Après deux mois de fermeture à cause du confinement, le parc Astérix est touché par une perte sèche de 800 000 euros par jour. Le début de saison est difficile pour ce parc d'attractions, qui a rouvert ses portes lundi, mais doit s'adapter pour retrouver son public. Restauration, hôtellerie, attractions… Un casse-tête logistique entre sécurité sanitaire et ambiance festive.