DOCUMENT - Répression à Hong Kong : le courage et la peur des résistants

Hong Kong, sept millions d'habitants, est la troisième place financière mondiale. C'est un archipel riche qui est redevenu chinois en 1997, après 155 ans de colonisation britannique. Pékin s'était pourtant engagé à maintenir la liberté d'expression de la presse, à concéder le suffrage universel, autrement dit, un pays et deux systèmes. Mais en 2019, pour s'insurger contre la remise en cause des droits, deux millions d'habitants descendent dans la rue. La province autonome s'embrase. C'est une révolte des parapluies étouffée à huis clos depuis l'été 2020 grâce à une nouvelle loi sur la sécurité nationale, un texte suffisamment vague pour accuser d'insurrection tous les opposants. Plus de 1 000 prisonniers politiques croupiraient actuellement en prison. Les trois principaux médias pro démocratie ont dû fermer leurs portes. Une trentaine de journalistes sont en prison. Les 47 démocrates emprisonnés depuis trois ans sont syndicalistes, avocats, députés, âgés de 24 à 66 ans ayant pour seul crime d'avoir participé à une primaire pour mieux préparer l'élection législative de septembre. Les démocrates ne peuvent plus être élus.