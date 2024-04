Resquilleurs : la chasse aux faux arrêts maladie

Ces dix dernières années, le nombre d'arrêts maladie a explosé en France, plus 30% d'augmentation. Le coût pour la Sécurité sociale en 2022 était de seize milliards d'euros. Quelle est la part de fraude dans cette augmentation ? C'est difficile à dire, mais l'ancien ministre chargé des Comptes publics, un certain Gabriel Attal, avançait, il y a quelques mois, une explication. Ces dernières années, Internet a-t-il fait baisser la fraude ? Depuis notre canapé, nous avons trouvé des dizaines de comptes sur Snapchat ou Telegram, qui proposent des faux arrêts maladie. Un arrêt maladie en quelques minutes, pour 20 ou 30 euros, et parfois même avec des promotions alléchantes. Nous avons rendez-vous en banlieue parisienne. En quelques minutes, nous repartons avec un arrêt maladie tamponné par un vrai médecin d'un hôpital de Vitry-sur-Seine. Il est identifié par son numéro RPPS, le répertoire officiel des professionnels de santé. Mais alors, comment son tampon s'est-il retrouvé sur le faux arrêt ?