Restos du Cœur : dernier recours face à l'inflation

Pour bénéficier de l'aide alimentaire, la personne doit entrer dans les critères, fixés par les Restos du Cœur. Cette année 2023, pour faire face à la hausse du prix de l'énergie et pour la première fois de son histoire, l'association prend désormais en compte les dépenses d'électricité et de gaz. Les Français ont perdu en moyenne sur l'année 2022, 720 euros de pouvoir d'achat, à cause de la hausse du prix de l'énergie. Dans les campagnes, certains n'arrivent même plus à se déplacer jusqu'aux Restos du Cœur. Cet hiver, ces derniers ont envoyé sur les routes 44 camions, des centres itinérants pour aller au plus près des bénéficiaires. L'association prévoit d'ouvrir 600 centres itinérants d'ici l'année prochaine. La crise du Covid-19 et maintenant l'inflation ont entraîné un afflux sans précédent de personnes au Restos du Cœur. Rien que cette année 2023, on compte 200 000 nouveaux bénéficiaires. En six ans, l'association est passée de 860 000 personnes aidées à 1 300 000. Parmi elles, des gens qui ont toujours travaillé. Dans le département de la Loire-Atlantique, le nombre d'inscrits au Restos du Cœur a bondi de 21% cette année. De plus en plus de bénéficiaires, mais de moins en moins de denrées collectées. Daniel et Gérard, bénévoles depuis neuf ans, traquent chaque matin les invendus des supermarchés. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.