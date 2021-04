Retour gagnant de la Redoute, du catalogue au e-commerce

Les Français et la Redoute, c'est une histoire commune depuis 184 ans. Mais en 2014, démodée et ringardisée la vieille dame de Roubaix est au bord de la faillite. Pour la sauver, 1 300 emplois sont supprimés, soit la moitié des effectifs. Le catalogue est arrêté. La priorité est donnée au e-commerce. Sept ans plus tard, l'icône française rivalise avec les géants du secteur. Présent dans 26 pays, elle compte 12 millions de clients réguliers et affiche un milliard de chiffres d'affaires. La culture de l'entreprise a changé, mais elle est aujourd'hui l'une des plus efficaces du e-commerce en France grâce à son entrepôt dernier cri entièrement robotisé. L'entreprise a renoué avec la croissance. Ce n'est pas grâce au prêt-à-porter, mais à l'ameublement et la déco. Les produits maison marchent fort notamment depuis le premier confinement en mars 2020. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.