Retour sur terre : leur deuxième vie au milieu des moutons

À la première lueur du jour, Laurianne, 30 ans, a rendez-vous avec 300 brebis et leur bergère, Océane. Pas facile pour cette apprentie bergère d'apprendre à parler aux brebis afin de les mener à son tour. Laurianne a commencé l'école des bergers il y a un mois et demi. Avant, c'est auprès des clients qu'elle courait. Pour cette nouvelle vie, elle a plaqué son CDI de commercial. Une démission éclaire, après cinq ans de bons et loyaux services. Apprendre à parler aux moutons, à les guider dans les montagnes, à les soigner... À l'école du Merle, située dans la commune du Salon-de-Provence, une école unique en France, on forme de futurs bergers, une vingtaine par an, souvent d'anciens citadins. La plupart sont en reconversion professionnelle. Comme Tanguy, 50 ans, ancien animateur social, ou Auriane, 25 ans, illustratrice, pour qui le Covid a accéléré l'envie de changement. Tous, sont en quête d'un sens, d'un idéal. Mener une vie proche de la nature et des animaux. La profession recrute chaque année un peu plus, à condition d'accepter les contraintes d'un métier difficile. Les rêves de ces apprentis bergers vont-ils résister à la découverte de la réalité ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.