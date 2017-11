On le surnomme déjà "Le Louvre du désert". Et pour cause : le Louvre Abu Dhabi vient d'être inauguré ce mercredi, ouvrant la voie à d'autres réalisations pharaoniques et prestigieuses. Sorbonne des sables, palace huit étoiles, montagnes russes les plus rapides du monde... cette monarchie du golfe persique prépare l'après-pétrole en jouant la carte du luxe haut de gamme et de la culture.