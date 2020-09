Rodéos sauvages : entre passion et dangers

Ils font des roues arrière debout sur le siège de leur scooter ou de leur moto, roulent sur les espaces piétons sur la chaussée au mépris du Code de la route, font du bruit et mettent en danger les autres. Les amateurs de rodéo ou cross-bitume sont de plus en plus nombreux dans les cités en France. Derrière l'inconscience et la provocation, il y a souvent de véritables passions. Dans bien de quartiers, le rodéo a remplacé le foot dans le cœur des jeunes. Excédés face à cette pratique dangereuse, les riverains expriment leur ras-le-bol.