Ruée sur le bricolage : ils profitent du confinement pour embellir leur domicile

Les magasins de bricolage font partie des rares comemrces qui tirent profit du confinement. Leur chiffre d'affaire est en hausse moyenne de 25 à 30%. Mais quoi de plus naturelle que de s'occuper de son intérieur quand on est contraint d'y rester. En plus, faire soi-même, c'est souvent moins cher que de faire appel à des professionnels. Maxime et Philipine se sont mis au bricolage pendant le premier confinement. Tous deux architectes, ils n'avaient jamais autant bricolé. Ils avaient redécouvert en mars 2020 les joies du bricolage. Depuis le premier confinement, ils ont repeint les chambres de leurs trois enfants. Ils ont aussi fabriqué quatre meubles à partir d'objet de récup. Laurent, lui, est un as du bricolage et un Youtubeur. Depuis cinq ans, cet ancien patron d'une petite entreprise dans le bâtiment réalise des tutos vidéo spéciale bricolage. Rénovation d'un mur abîmé, construction de placard, ou pose de WC suspendu, il partage astuces et galères avec ces fidèles. Il les surnomme affectueusement les bichons.