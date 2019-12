Rungis à l'heure des fêtes de fin d'année

Situé à sept kilomètres de la capitale, Rungis réalise un chiffre d'affaires annuel de neuf milliards d'euros. Il vient de fêter ses 50 ans et doit se réinventer pour répondre aux nouvelles exigences des consommateurs. Ces derniers veulent manger mieux et plus sain, quitte à payer plus cher. Découvrez le plus grand marché de produits frais au monde à l'heure des fêtes de fin d'année. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.