Rush de rentrée : chasse aux fournitures et course aux économies

La chasse aux fournitures a commencé depuis dix minutes pour ce père de famille. Sa fille le mène déjà par le bout de son nez. La future élève de sixième est rompue à l'exercice des achats de la rentrée. Elle sait profiter d'un papa inexpérimenté. Patron d'une entreprise dans le bâtiment, il n'a pas fixé de budget mais il tente tant bien que mal de refréner l'envie de sa fille. En moyenne, pour un élève de sixième, le coût des fournitures scolaires s'élève à 150 euros. 75% des achats des fournitures se font en hypermarchés. Dans ce magasin, le temps de la rentrée, sept rayons entiers sont consacrés aux crayons, gommes et autres cahiers. Cette semaine de rentrée scolaire est la plus importante pour les hypermarchés. Ils restent de loin le principal circuit de ventes des fournitures scolaires. Mais ils sont en recul cette année du fait de la montée en puissance des discounters et des achats en ligne. Et c'est encore pire pour les hypers situés dans les grands centres commerciaux soumis au pass sanitaire. C'est notamment le cas de celui de Stéphane Galland en Seine-et-Marne. Ce directeur d'un hypermarché voit ses ventes s'effondrer. Depuis mi-août, seuls les clients détenteurs de pass sanitaire ont le droit d'y accéder. Habituellement, le centre accueille 50 000 personnes par jour mais la fréquentation a dégringolé de 40%. Les résultats du magasin sont en chute libre. Stéphane Galland et ses 400 employés n'ont plus que quelques jours pour écouler les stocks de produits du moment comme les cartables qu'il ne peut vendre que ces jours-ci. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.