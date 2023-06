Saint-Herbot, conflit meurtrier entre voisins

Il y a une semaine, une famille a été victime d'une fusillade dans leur propre jardin. Adrian Thornton, sa femme Rachel, Solaine et Céleste, leurs deux filles, ont été pris pour cible dans un hameau de 50 habitants du Finistère, principalement habité par des retraités. Le tireur présumé vivait parmi eux. Samedi soir dernier, la famille Thornton, des Anglais installés en France, profite de la douceur de la soirée. Vers 21h30, un homme jaillit de l'autre côté de la haie, fusil 22 longs rifles à la main. Il ouvre le feu. Adrian, 50 ans, est fauché le premier, une balle dans la tête. Puis Rachel, sa femme de 49 ans. Elle hurle à ses filles de s'en fuir, puis tombe, touchée au dos et au cou. L'homme aurait ensuite tourné son arme en direction de Solaine, 11 ans. Elle est frappée en plein cœur, de face. Seule rescapée de la fusillade, sa petite sœur Céleste, 8 ans, parvient à se réfugier chez des voisins. Ils alertent la gendarmerie. Le tireur présumé, Dirk Raats, un retraité néerlandais de 71 ans, n'est autre que le voisin des Thornton. Il vit dans une maison, derrière la haie. Dirk Raats est retranché chez lui avec sa femme. Le GIGN est envoyé en renfort. Au bout d'une heure de négociations, le couple se rend. Une querelle de voisinage qui a viré au cauchemar. L'histoire d'un conflit d'abord larvé qui s'est envenimé quatre années durant. Dirk Raats a été tour à tour photographe, berger et employé dans un centre d'accueil aux personnes handicapées en Belgique. En 2015, il s'installe avec sa compagne, Marlène Van Hoof, dans une ancienne école à la retraite. Le couple y vit quasiment reclus, sans aucune relation amicale connue. L'homme, sans antécédent judiciaire, a été mis en examen pour assassinat et tentative d'assassinat. Marlène Van Hoof, sa compagne, a été placée sous le statut de témoin assisté. Laissée libre, elle a quitté la région à bord de leur véhicule. Une semaine après les faits, Adrian est toujours hospitalisé à Brest dans un état grave. Son épouse, Rachel, est désormais hors de danger. Quant à Céleste, 8 ans, seul membre de la famille à ne pas être touché. Elle passe ses journées dans le service pédiatrique d'un autre hôpital.