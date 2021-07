Saint-Tropez se réinvente pour un été à tout prix

Un vent de liberté retrouvée souffle sur la plage de Pampelonne, comme si le virus avait épargné ce paradis de la Côte d'Azur. En apparence, on y trouve tous les ingrédients qui font le succès de Saint-Tropez, à commencer par la jeunesse dorée venue dépenser l'argent de papa et maman. Une insouciance presque insolente y règne. Un cocktail de luxe ostentatoire et de décontraction. Cet ancien village de pêcheurs de quatre mille habitants attire six millions de visiteurs par an. Comme au spectacle, les touristes viennent admirer le ballet des yachts et les folies d'une clientèle très fortunée, qui prend ses quartiers dans la presqu'île en été. Mais à cause de la fermeture des frontières, ces grandes fortunes étrangères américaines, russes ou des pays du Golfe risque de ne pas être au rendez-vous cet été 2021. Pour la vingtaine d'hôtels cinq étoiles, les villas et yachts de milliardaires en location, cette saison est cruciale. Après près d'un an de fermeture forcée, les boîtes de nuit, qui font la réputation du village, ouvrent à peine. Le cœur de Saint-Tropez se remet à battre. Mais comment se réinvente-t-elle pour entretenir la légende ?