Saint Vincent Lannouchen, un Ehpad non confiné

Dans cet établissement privé solidaire, les 188 résidents mangent, chantent et jouent ensemble. Ils reçoivent même des visites dans leur chambre. Alors que les Ehpad sont particulièrement frappés par le Covid-19, 22 000 morts depuis le début de la pandémie. Pourquoi celui-ci a-t-il décidé d'assouplir les règles sanitaires ? Comment protègent-ils ses résidents ? Il faut dire qu'aucun cas positif n'a été détecté depuis le début de la crise malgré les allées et venues des familles. Les visites sont autorisées, mais limitées à deux personnes par résidant et par jour. En février 2020, pour suivre les recommandations sanitaires, cet établissement avait interdit à ses résidents de sortir de leur chambre. Toutes les activités étaient suspendues. Dans cet Ehpad, la moyenne d'âge est de 87 ans. Des personnes âgées fragiles, dépendantes qu'il ne faut pas cesser de stimuler. Désormais, on pourrait presque croire que le Covid-19 n'existe pas. Dans cette Ehpad Breton, les pensionnaires ont plus de liberté. Un choix de la direction qui assume le risque d'une épidémie. Celle-ci considère que limiter les interactions pour leurs résidents âgés serait plus préjudiciable que la pandémie. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.