Saisies : arme fatale face aux truands et délinquants financiers

Ces voitures de luxe, ces yachts, ces avions et ces biens immobiliers ont été confisqués par l'État dans le cadre de procédure judiciaire. Une méthode de plus en plus courante dans des enquêtes financières ou dans des affaires de stupéfiants et de proxénétisme. L'objectif est de mettre la pression sur les suspects. Mais qu'advient-il de ce bien dont la valeur peut se chiffre en millions d'euros. Vous verrez que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Des voitures de sport, des montres suisses de grandes marques, des bijoux de valeurs, mais aussi des lingots d'or, des catamarans ou des avions... Ces dernières années, les saisies se multiplient. Une fois confisqués, ces biens sont gérés depuis Paris par un organisme discret créé en 2010, l'Agrasc. Cette agence dépend des ministère de la Justice et du Budget. Une quarantaine de personnes, magistrats, policiers, agents des impôts, traitent 1 700 dossiers par mois. Les saisies sont une arme que les enquêteurs utilisent de plus en plus souvent dans certains types d'affaires. Pour la première fois, l'une de nos équipes a pu suivre le travail de l'agence qui gère pour plus d'un milliard d'euros de biens confisqués pour le compte de l'État.