Sala Baï, l'école de la seconde chance au Cambodge

C'est une ONG française qui a créé cette école hôtelière. Elle s'appelle Sala Baï. En khmer, cela veut dire "l'école du riz". Elle se trouve à Siem Reap, la ville la plus visitée du pays. Hôtels et restaurants y poussent comme des champignons. Trois millions de visiteurs y débarquent chaque année, notamment pour voir les temples d'Angkor. Les élèves de cette école font figure de privilégiés dans un pays où près de la moitié de la population n'est plus scolarisée après le CM2. Et pour cause, le système éducatif du Cambodge a été totalement anéanti par les Khmers rouges. Pour rappel, le régime de Pol Pot a exterminé deux millions de personnes dans ce pays entre 1975 et 1979. Et plus, 80% des professeurs ont été exécutés. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.