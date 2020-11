Samantha Avril, la fausse médecin de Montceau

À la sortie du confinement en mai dernier, Samantha Avril est embauchée dans un centre médical à Montceau-les-Mines (Saone et Loire). Elle récupère la patientèle d'un confrère qui vient de quitter la région et devient le médecin traitant de 1 200 personnes. Cette femme de 35 ans a réussi l'impensable : exercer dans un centre de santé la fonction de médecin pendant quatre mois en pleine épidémie de coronavirus, alors qu'elle n'a aucun diplôme de médecine. Elle a reçu des centaines de patients, prescrit des examens et des médicaments en toute illégalité. Un tour de force mais aussi un drame qui s'est très mal terminé. Jean-Marc Gauthier, 67 ans, l'un des anciens patients de cette fausse médecin, est décédé le 8 octobre dernier. L'instruction devra déterminer si sa mort est liée aux prescriptions de Samantha Avril. Si tel est le cas, elle encourt jusqu'à 20 ans de prison pour homicide involontaire.