San Francisco : permis de voler ?

Dans les parapharmacies du centre-ville de San Francisco, des rayons entiers sont sous clés, même les articles à moins d 'une dizaine d'euros comme les shampoings. Dans d'autres grandes enseignes du centre-ville, les vols auraient doublé en un an. Depuis quelques années, la cité perd de son éclat face à l'explosion de la petite criminalité. La proposition 47 réduit la sévérité des peines pour les vols de moins de 900 euros. Ils sont considérés désormais comme de petits larcins, passibles de six mois de prisons au maximum et font rarement l'objet de poursuites. Le phénomène a pris de l'ampleur quand le nombre de toxicomanes et de personnes sans-abris a bondi depuis trois ans. La plupart sont accros au fentanyl, une nouvelle drogue 50 fois plus puissante que l'héroïne, à peine cinq euros la dose. L'esprit de tolérance, propre à San Francisco, aurait-il atteint ses limites ? La majorité des habitants semble aujourd'hui le penser. Ils ont voté pour destituer leur procureur en 2022. À deux reprises, en 2023, des députés républicains comme démocrates ont essayé de faire amender la loi qui a décriminalisé les vols en dessous de 900 euros. Aucune de ces tentatives n'a abouti. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.