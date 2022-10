Sanaa, mon mal invisible

Sa voix, à la fois puissante et cristalline, son sourire rayonnant ne laisse pas deviner le mal qui fragilise son corps depuis toute petite. Sa voix et son histoire nous ont tous bouleversés, ces dernières semaines. Adolescente rayonnante, Sanaa semble en pleine forme. Pourtant, elle souffre de l'intérieur. En cause : une maladie génétique rare et invisible. Elle voulait raconter son histoire en chanson. Vous avez, sans doute, suivi le magnifique parcours de Sanaa dans The Voice Kids jusqu'à la finale, samedi 8 octobre. Elle a fait de la scène son espace de liberté où elle se sent protégée. Comment la maladie génétique rare, dont souffre l'adolescente, perturbe-t-elle son quotidien ? Et de quelle manière Sanaa a-t-elle fait de la musique et du chant le meilleur des médicaments ? Elle nous décrit son quotidien de vigilance et de privation.