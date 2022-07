Sanary, le plus beau marché de Provence

Située au bord de la Méditerranée, Sanary-sur-Mer est une petite ville de 18 000 habitants. Olives, thons rouges, fraises, melons de Cavaillon... Ses produits d'exception en font sa réputation. Son marché a même reçu le titre de "plus beau marché de France", il y a trois ans. Une notoriété qui attire les foules. Chaque mercredi, 5 000 personnes se bousculent dans les allées. Pour rester en haut de l'affiche, la municipalité gère son marché d'une main de fer. Gare aux commerçants qui n'acceptent pas les règles, amende et même exclusion. La mairie sait qu'elle n'aura aucun mal à trouver un remplaçant. "Ça fait dix ans que j'essaie d'avoir une place, c'est vrai que c'est long", confie un vendeur. Ils sont 210 commerçants à avoir une place fixe à l'année, 200 autres se disputent les emplacements restants. Pour ces marchands ambulants, c'est une question de survie. C'est le cas de Laurence Poussine. L'ancienne commerciale en quincaillerie a tout quitté, il y a six ans, pour se lancer dans la vente de produits provençaux, comme la soupe de poisson. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.