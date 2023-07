Sanction immédiate : des émeutiers face aux juges

La justice est ferme à l'encontre des émeutiers qui ont saccagé le pays. Après l'interpellation de plus de 3 600 personnes en quelques jours, les audiences en comparution immédiate se sont enchaînées cette semaine. Au tribunal de Pontoise, nous avons suivi trois jeunes mis en cause et leurs familles. Parmi ces dernières, Aminata, une mère de famille effondrée. Si cette employée d'école maternelle qui élève seule ses trois enfants regarde en boucle les actualités, c'est que son fils de 22 ans a été placé en garde à vue pour dégradation et tentative de vol aggravé en réunion. Bac +2, employé en alternance dans une entreprise, Sékou n'a pas de casier. Il a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Deux jours après les faits, le jeune homme est jugé en comparution immédiate, une procédure expresse. Me Laurène Saigne, son avocate commise d'office, lui explique qu'il est l'un des rares du groupe à comparaître libre : "Le fait que vous soyez quand même inséré, avec les études, le travail et l'alternance, c'est ça qui a fait qu'on vous a laissé libre". Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.