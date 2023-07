Sans limites : nuits folles à Pag, l'île de la fête en Croatie

On y trouve des discothèques classées parmi les plus belles au monde et la fête n'y a pas de limite. À partir du mois de juin, l’île de Pag, au large de la côte croate accueille 30.000 vacanciers venus de toute l’Europe. Un petit air Ibiza à des prix beaucoup plus doux.