Santé en France, le grand désert

Cela fait deux mois que Stéphane, 47 ans, boîte à cause d'un genou douloureux. Au service de rhumatologie de l'hôpital, il faut attendre un délai de cinq mois. Stéphane se met alors à chercher beaucoup plus loin de chez lui et finit par obtenir un rendez-vous en une semaine, mais à 200 kilomètres. Après deux heures de route, il est enfin pris en charge pour l'arthrose dont il souffre. Il manque en France plus de 6 000 médecins. Plus seulement dans les campagnes, dans les villes moyennes et les grandes agglomérations également. Au début des années 80, pour faire des économies, le nombre de places en Faculté de Médecine est divisé par deux. Alors que la population augmente et vieillit, le numerus clausus, lui, ne va plus bouger pendant 20 ans. Nous en payons aujourd'hui le prix, six millions de Français sans médecins traitant et parfois se soignent par eux-mêmes, d'autres dépendent de médecins convoyés en avion privé ou de cabines de téléconsultation, installées dans leur supermarché. Une médecine parfois au rabais, des urgences de plus en plus débordées et des malades qui patientent des jours entiers. Selon un syndicat d'urgentistes, il y aurait eu 150 morts, faute de soins, dans les hôpitaux français au mois de décembre. Alors comment soulager les urgences ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.