Sao Paulo, la loi des squatteurs

À Sao Paulo, la plus grande ville d'Amérique latine, des travailleurs sans abri, dont le nombre à exploser depuis la pandémie, prennent d'assaut des immeubles inoccupés pour les squatter. Organisés en collectif, ils parviennent parfois à s'y installer durablement. Mais les bras de fer judiciaire avec les propriétaires tournent rarement à leur avantage. Une équipe de Sept à Huit a pu suivre l'une de ces opérations chocs. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.