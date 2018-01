SEPT À HUIT - Costume trois pièces, pochette en soie, et attitude exubérante... Pour les sapeurs, l'élégance est un mode de vie. Née au Congo, la culture de la sape fascine en France, au-delà de la diaspora congolaise qui l'a importée. Dans la Beauce, Cataline, agricultrice, et ses amis s’apprêtent à défier les sapeurs congolais de Blois dans une "battle" où le plus beau look sera primé.