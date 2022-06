Saveurs bretonnes : des trésors en cuisine

À part ses 2 263 kilomètres de côtes, 8 500 îles et îlots font déjà sa réputation, le Finistère a aussi un patrimoine culinaire. Des passionnés se battent pour la mise en valeur de ses fameuses crêpes ou encore de ses spécialités terre-mer, mêlant viande et poisson. À l'embouchure de l'Aber-Wrac'h, un fleuve côtier du nord finistère qui se jette dans la mer d'Iroise, Sylvain Huchette, biologiste et conchyliculteur, et son ami Sten Marc comme une partie de pêche très expérimentale. Dans une cage, Sylvain élève des ormeaux, ces coquillages très rares que les grands chefs s'arrachent. Un escargot de luxe, vendu jusqu'à 100 euros le kilo. Sten Marc est fromager affineur, et sa manière un peu saugrenue de faire vieillir ses fromages, c'est en les plongeant dans la mer avec les ormeaux. Affinés à dix mètres de profondeur, avec la pression de l'eau, les fromages deviendront plus crémeux. Ils resteront immergés entre quatre et huit semaines. Sten Marc espère pouvoir commercialiser ce bleu atypique, un de ces jours. Il a déjà trouvé son nom : "le bleu d'Iroise". Au bout du bout de la Bretagne, la fin des terres : le Finistère. Un nom qui évoque les côtes escarpées, les grands espaces, les landes sauvages. Mais aussi, et c'est moins connu, une terre de gastronomes où des femmes et des hommes perpétuent une cuisine ancestrale. Certains la réinventent, et d'autres encore cherchent sans répit à créer de nouvelles saveurs. Une telle de milles richesses où des passionnés du goût et des bonnes tables doivent composer avec une autre particularité locale.