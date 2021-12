Saveurs de réveillon : les nuits agitées de Rungis

Le monde entier nous l'envie. Rungis est le plus réputé des marchés de frais. Ses produits s'exportent très loin de nos frontières. Nous vous emmenons dans les nuits de Rungis avec leur chorégraphie mécanique, leur ambiance bon enfant mais avec cette année une tension inhabituelle. Certains produits se font rares que d'habitude et après une année 2020 catastrophique, les vendeurs n'ont d'autres choix que de réussir ce mois de décembre. Il représente 15% de leurs ventes annuelles. C'est un opéra nocturne, la grande répétition avant la fête de fin d'année au pavillon de la marée. L'arrivée des acteurs principaux se fait en douce, par camion, du monde entier. Avec leurs noms mystérieux, les stars de la nuit sont d'abord triées méticuleusement par les employés de l'entreprise Blanc. L'erreur est interdite. Ces vedettes, on se les arrache dès 22 heures. Chaque jour avant les fêtes, il y a 200 commandes de ce type, de grandes brasseries, de poissonniers. Coquillages, homards, langoustes bretonnes, poissons... Votre dîner de réveillon se trouve peut-être ici. Rungis somnole le jour mais entre minuit et 05 heures du matin, mieux vaut y être très bien réveillé. En 2020, le marché avait dû faire face à la fermeture des restaurants pendant les fêtes. Cette année, tous les pavillons doivent gérer des problèmes de ravitaillement, de produits plus rares et donc plus chers. 15% des dix milliards des chiffres d'affaires annuels de Rungis se jouent en décembre. Découvrez l'intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.