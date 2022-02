Schefferville au Canada, la ville du bout du monde

Nous partons au bout du monde habité, dans la région la plus septentrionale du Grand Nord canadien. Imaginez un désert glacé dont la superficie fait plus du tiers de la France. Seule une ligne de chemin de fer permet de rallier la cité minière de Schefferville. Des travailleurs peu aventuriers sont venus s’y installer. Ils sont la plupart Canadiens, des Innus à 90%, 10% viennent du reste du Canada ou de plus loin encore, notamment une petite communauté africaine. Ils vont braver les neuf mois d’hiver dans l’espoir d'une vie meilleure. La radio est le seul lien avec la civilisation dans ce no man's land. Schefferville, Terminus, un Far West au bout du monde dans le Grand Nord canadien. Avec ses 1 000 habitants et sa température à moins 30 degrés en hiver. Un dépaysement garanti dans ce reportage de l’une de nos équipes. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.