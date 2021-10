Seconde vie : renaître après un accident

C'est une renaissance à laquelle ils sont contraints, adultes, suite à un accident ou à une maladie. Jasmin, amputé de la jambe droite, Julien et Ahmed, tétraplégiques, ont dû réapprendre à vivre avec leur handicap. En complément de leur résilience, de l'amour pudique mais évident de leurs proches, il y a les soins prodigués dans le centre de rééducation Coubert en Seine-et-Marne. Des efforts quotidiens pour regagner un maximum d'autonomie. Leurs vies ont basculé, ils doivent désormais trouver la force de se relever. Jasmin, Ahmed et Julien doivent apprendre à apprivoiser leur nouveau corps et se construire un avenir avec leur handicap. Ils font leur rééducation aux côtés d'autres patients amputés, tétraplégiques, paraplégiques et des grands brûlés. L'ensemble des soins est pris en charge par la Sécurité Sociale. Se relever, apprendre à vivre avec son handicap : ce sont les objectifs de Jasmin, Ahmed ou Julien. Tous ont le même espoir : regagner le plus d'autonomie possible avant de retrouver un quotidien à l'extérieur du centre. Ces patients, admis au centre de réadaptation de Coubert en Seine-et-Marne, ont dû renaître dans la douleur après de graves accidents. Leurs membres ne répondent plus, mais leurs cœurs, leurs mentales et leurs entourages sont bien présents. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.