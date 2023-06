Séoul, l'autre planète des jeunes Français

Ils rêvaient d'un autre monde et ils sont servis. Vous allez découvrir au travers l'expérience de trois jeunes français à Séoul à quel point la société sud-coréenne, qui fascine la jeunesse française, est différente de la nôtre. Discipline, respect de la hiérarchie et des consignes, les Coréens semblent aux antipodes de notre culture de la contestation. Tout est très codifié là-bas, y compris la drague quasi-ritualisée. Pour Evans, c'est une soirée qui compte. Le jeune Français a été invité dans une fête privée d'un quartier huppé de la capitale. Il y retrouve la jeunesse dorée de Séoul. Fils d'entrepreneur, influenceurs, jeunes artistes, de quoi étoffer son réseau. Le jeune homme originaire de Cognac vit à Séoul depuis deux ans et tente de percer dans le monde du spectacle. Pour l'instant, il n'a eu que des petits rôles d'acteur et de figurant, mais suffisamment pour rencontrer des stars locales. Séoul est la capitale vibrante d'un pays de 51 millions d'habitants, qui fascine les jeunes Occidentaux. Près de 100 000 Français visitent la Corée du Sud chaque année. Et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir y vivre. Une attractivité portée par le succès des K-Dramas, des séries à l'eau de rose qui cartonnent sur les plateformes de streaming, mais surtout par la K-pop, la pop-musique coréenne. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.