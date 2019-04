SEPT A HUI LIFE - Une vie normale avec le sida

Stéphanie était déjà séropositive lorsqu'elle a eu son fils, qui n'est pas atteint par le VIH. Antoine, séropositif lui aussi, prend chaque jour une pilule qui neutralise le virus. Ce dernier est encore présent dans leur organisme, mais il n'est plus transmissible. C'est ce que l'on appelle la charge virale indétectable. La vie d'un séropositif est aujourd'hui complètement normale, si ce n'est parfois le regard des autres. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit life, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.