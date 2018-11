SEPT A HUIT du 4 novembre 2018 - Dans les griffes du cartel

Un document exceptionnel au cœur du cartel du Sinaloa, l’organisation criminelle la plus puissante à ce jour au Mexique. Des laboratoires de méthamphétamine ou de cocaïne aux caches clandestines, les barons et les tueurs de cette mafia de la drogue ont accepté nos caméras après de longues négociations. Ils y affirment leur puissance, décryptent le système de corruption qu’ils ont tissé avec la police et les hommes politiques. Une plongée terrifiante au cœur de ce trafic qui pèserait aujourd’hui 3 milliards de dollars. Ce reportage est issu de l'émission Sept à Huit du dimanche 4 novembre, magazine de l'information présenté par Harry Roselmack tous les dimanches soirs.