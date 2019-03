SEPT À HUIT - À la découverte du quartier de Montmartre à Paris

Il est le dernier quartier de la capitale où l’on peut flâner dans un dédale de cours pavées. Un village de 32 000 habitants avec ses vignes, son gouvernement, le Sacré-Cœur et ses établissements ou cabarets connus dans le monde entier : un symbole de Paris. Bienvenue à Montmartre, les secrets d’une butte qui attire chaque année plus de dix millions de visiteurs. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux