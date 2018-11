SEPT À HUIT - Affaire Alexia Daval : un "pacte familial" ?

La famille d'Alexia a-t-elle réellement passé un "pacte familial" avec Jonathan Daval pour couvrir le meurtre de sa femme ? L’accusé l’a affirmé et devrait être confronté dans quelques jours aux parents et au frère de la défunte. Depuis qu’il a énoncé cette version devant le juge, le torchon brûle entre les deux familles. Les parents du meurtrier présumé parlent à Sept à Huit, qui révèle aussi un élément troublant du dossier… Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. Sept à Huit propose trois à quatre reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.