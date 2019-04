SEPT À HUIT - Al Hazm mall, le temple qatari du shopping de luxe

C'est l'un des centres commerciaux les plus luxueux du monde. À Doha au Qatar, le Al Hazm mall a été spécialement conçu pour une clientèle d'ultra riche, les millionnaires de l'émirat qui représentent 15% de sa population. Nous y avons rencontré Mohammed Al Emadi, l'homme qui a mis dix ans et investi un milliard de dollars pour construire ce temple du shopping. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.