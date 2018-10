SEPT A HUIT - Andréa Bescond : enfance volée

Son agresseur lui parlait de « chatouilles » et prétendait qu’il s’agissait d’un jeu… Abusée à 9 ans à plusieurs reprises par un ami de ses parents, Andréa Bescond va se terrer dans le silence puis occulter ces viols, les chasser de sa mémoire. Jusqu’au jour où devenue adolescente, ces souvenirs l’assaillent alors qu’elle croise cet homme dans la rue… Il sera jugé et condamné à de la prison ferme. Un récit saisissant, celui de la résilience d’une femme qui, aujourd’hui, est en paix avec ce passé et en a même fait un spectacle puis un film. Retrouvez l'intégralité de Sept à Huit, magazine de l'information présenté par Harry Roselmack tous les dimanches soir.