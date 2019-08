SEPT À HUIT - Angèle nous parle de ses tubes, sa vie et sa génération

Ce qui fait le succès d'Angèle, c'est son style musical mélangeant la pop au hip-hop, ainsi que les textes qu'elle écrit et interprète à sa façon, avec un sens remarqué de l'autodérision. À 23 ans, cette jeune Belge a gagné deux Victoires de la musique, vendu 500 mille albums et totalisé plus de 300 millions de vues sur YouTube en quelques mois. Alors, comment vit-elle un tel succès ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.