SEPT À HUIT - Annecy et son lac, le diamant des Alpes

Les plaisirs de l'eau, les sensations de la montagne... Annecy et son lac attirent chaque année plus de trois millions de visiteurs. Un habitant des rives sur cinq vit du tourisme là-bas. C'est le cas de Guillaume qui propose des nuitées vertigineuses sur un lit de fortune fixé à une falaise, ou Florent, l'un des deux derniers pêcheurs autorisés à travailler sur le lac. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.