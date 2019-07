SEPT À HUIT - Baie de Monaco : Luxe, yacht et volupté

C'est l'une des perles très tendances du port de Monaco, un yacht équipé d'un sous-marin. Pour le louer, il faut compter 330 000 euros la semaine. Mais l'argent est rarement un problème dans la Marina de la Principauté, où ne dorment que des bateaux d'exception. Familles princières et riches industriels s'y côtoient, dans un cercle fermé, où la discrétion est de mise. L'une de nos équipes a pu y tourner un document rare. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.