SEPT À HUIT - Bienvenue à Beau Soleil en Suisse, l’école la plus chère du monde

Avec ses 150 000 euros annuels de frais de scolarité, Beau Soleil est le lycée privé le plus cher au monde. Cet établissement situé au cœur des Alpes suisses ambitionne d'éduquer l'élite économique et politique du monde de demain. Il attire les fils et filles des plus grosses fortunes de la planète. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d'information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack.