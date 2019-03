SEPT À HUIT - Boulimie, l’enfer et le secret de Mélina

Mélina 32 ans, raconte quinze ans de boulimie, une pathologie qui l’a menée au bord de la destruction. L’addiction, l’engrenage, les vomissements quotidiens… et le secret total qu’elle a gardé sur sa maladie. Même sa famille ne savait pas. Un enfer caché derrière la taille parfaite qu’elle exhibait… Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.