SEPT A HUIT - Brésil : la guerre des favelas

En pleine crise politique et encore au bord d’une crise économique majeure, le Brésil s’enfonce peu à peu aussi dans la violence : à Rio, la guerre des gangs fait plus de 200 morts par mois et la population comme la police, payent un lourd tribu dans cette escalade. Reportage au cour des Favelas où même les enfants risquent leur vie en allant à l’école Ce reportage est issu de l'émission Sept à Huit du dimanche 14 octobre 2018, magazine de l'information présenté par Harry Roselmack tous les dimanches soirs.