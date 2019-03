SEPT À HUIT - Brésil, une police pour lutter contre les violences faites aux femmes

Chaque jour au Brésil, 400 femmes sont agressées par leurs conjoints. Une femme en meurt toutes les 2 heures. Un phénomène massif et inquiétant qui a poussé les autorités à pénaliser la moindre agression verbale. Reportage choc au cœur des unités de police qui traquent les agresseurs. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.