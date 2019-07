SEPT À HUIT - Bruce McArthur, le tueur en série de Toronto

Pour son entourage, cet homme est un jardinier-paysagiste talentueux et extrêmement chaleureux. Ce dernier était en fait un tueur en série brutal. Bruce McArthur a été condamné à la prison à vie pour huit homicides. Les victimes avaient un point commun. Elles étaient homosexuelles et fréquentaient "The Village", le quartier gay de Toronto au Canada. Mais qui est vraiment cet homme ? Comment a-t-il basculé dans cette folie meurtrière ? Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.