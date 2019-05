SEPT À HUIT - Le business de la friperie au Togo

Vieilles vestes en jean délavé, bleus de travail ou pantalons usés, ... Les friperies font l'objet d'un business florissant au Togo. Dans ce pays, elles font vivre des milliers de personnes et sont à l'origine de fortunes locales. Vous allez voir comment ces vieux vêtements, portés en Europe et vendus en kilo en Afrique, reviennent parfois chez nous à prix d'or. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.