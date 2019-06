SEPT À HUIT - Careyes, l'enclave privée pour millionnaires excentriques

Careyes est une enclave luxueuse et délirante située sur la côte Pacifique du Mexique. C'est Gian Franco Brignone, un promoteur immobilier italien, qui l'a créée de toutes pièces à la fin des années 60. Dans ce monde à part Bill Clinton, ou encore les top model Heidi Klum et Cindy Crawford sont des habitués. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.