SEPT A HUIT - Catherine Laborde : son combat contre Parkinson

Chaque soir et pendant vingt-huit ans, Catherine Laborde était reine météo. Aujourd’hui éloignée des plateaux télés, elle mène un combat courageux et lucide contre la maladie de Parkinson. Elle a décidé d’en parler pour la première fois, décrit les symptômes et ne nie rien de la dégénérescence qui abîme son corps toujours plus chaque jour. Ce reportage est issu de l'émission Sept à Huit du dimanche 14 octobre 2018, magazine de l'information présenté par Harry Roselmack tous les dimanches soirs.