Sept à Huit - Chambord, la renaissance

Construit en 1519 sous François Ier, le château de Chambord, symbole de la puissance royale, est l'un des plus beaux et des plus grands du monde. Cette oeuvre d'art de 56 mètres de haut, 156 mètres de façade, 440 pièces, 77 escaliers, appartient à l'État depuis 1930. Mais, ce dernier diminue d'année en année les subventions. Alors, pour le rendre indépendant financièrement, les administrateurs du joyau architectural multiplient les sources de revenus, notamment les attractions.