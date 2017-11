REPLAY - A Lyon, la brasserie "Chez Georges" est plus qu'une institution, elle fait partie du patrimoine. Fondée il y a 180 ans cette adresse mythique a également accueilli à ses tables les plus grands, Verlaine, Piaf ou Sartre. Mais derrière cette vitrine prestigieuse, c'est une organisation colossale qui doit gérer l'approvisionnement et la logistique.