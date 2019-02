SEPT À HUIT - "La colline du crack" à Paris

On le surnomme "la colline du crack". Il s'agit d'un campement de trafic de drogue situé tout près du périphérique parisien. Nuit et jour, des centaines de toxicomanes y squattent et consomment du crack. Une de nos équipes s'est rendue sur place en caméra cachée. Cet extrait vidéo est issu du replay de Sept à Huit, émission d’information et de reportages hebdomadaire diffusée sur TF1 et présentée par Harry Roselmack. 7 à 8 propose 3 à 4 reportages sur l’actualité du moment : politique, faits divers, société ou encore évènements internationaux.